Esposa faz gesto ofensivo após PM ser preso por matar feirante a tiros no Rio

Um feirante foi assassinado por um sargento da Polícia Militar na manhã do último domingo (6) na Penha, zona norte do Rio . Pedro Henrique Morato Dantas, de 20 anos, foi baleado após a esposa do PM acusá-lo injustamente de ser o responsável pelo furto de um cordão. A mulher ainda fez um gesto ofensivo durante prisão do marido.

Comerciantes que estavam no local afirmam que o agente estava embriagado e já chegou atirando. O policial Fernando Ribeiro Baraúna foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e levado para o BEP (Batalhão Especial Prisional), em Niterói.

Por meio de nota, a corporação afirmou não compactuar com excessos e crimes cometidos pelos agentes. O caso é investigado pela corregedoria.

O corpo de Pedro Henrique foi enterrado nesta segunda-feira (7), no cemitério de Pedro Toledo, no interior de São Paulo. A cidade é a terra natal da vítima.

