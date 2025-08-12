Estação de trem de Saracuruna é fechada após furto de cabos
Os passageiros, que esperavam melhorias com a nova grade de horários, enfrentaram longas filas e atrasos
A estação de trem Saracuruna, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi fechada após o furto de cabos na manhã desta terça-feira (12). Os passageiros, que esperavam melhorias com a nova grade de horários, enfrentaram longas filas e atrasos.
Segundo a Supervia, a nova grade prevê intervalos reduzidos e viagens mais rápidas, mas depende da ausência de intercorrências externas. A concessionária alertou que a eficácia da nova programação está condicionada à segurança das operações.
