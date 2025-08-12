Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Estação de trem de Saracuruna é fechada após furto de cabos

Os passageiros, que esperavam melhorias com a nova grade de horários, enfrentaram longas filas e atrasos

Balanço Geral RJ|Do R7

A estação de trem Saracuruna, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi fechada após o furto de cabos na manhã desta terça-feira (12). Os passageiros, que esperavam melhorias com a nova grade de horários, enfrentaram longas filas e atrasos.


Segundo a Supervia, a nova grade prevê intervalos reduzidos e viagens mais rápidas, mas depende da ausência de intercorrências externas. A concessionária alertou que a eficácia da nova programação está condicionada à segurança das operações.




Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-estado
  • Furto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.