Estação de trem de Saracuruna é fechada após furto de cabos

A estação de trem Saracuruna, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , foi fechada após o furto de cabos na manhã desta terça-feira (12). Os passageiros, que esperavam melhorias com a nova grade de horários, enfrentaram longas filas e atrasos.

Segundo a Supervia, a nova grade prevê intervalos reduzidos e viagens mais rápidas, mas depende da ausência de intercorrências externas. A concessionária alertou que a eficácia da nova programação está condicionada à segurança das operações.

