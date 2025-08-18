Evento promovido pela Igreja Universal reúne representantes do Poder Judiciário e estudantes no Rio

Magistrados, advogados, representantes do Poder Judiciário e estudantes de direito participaram de um evento promovido pela Igreja Universal no Centro Cultural Jerusalém, em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro . O encontro homenageou o Dia Nacional da Magistratura e da Advocacia, celebrado no dia 11 de agosto. Os debates trataram dos desafios da Justiça, os 35 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a sustentabilidade no desenvolvimento social.



