Evento promovido pela Igreja Universal reúne representantes do Poder Judiciário e estudantes no Rio

O encontro homenageou o Dia Nacional da Magistratura e da Advocacia

Balanço Geral RJ|Do R7

Magistrados, advogados, representantes do Poder Judiciário e estudantes de direito participaram de um evento promovido pela Igreja Universal no Centro Cultural Jerusalém, em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. O encontro homenageou o Dia Nacional da Magistratura e da Advocacia, celebrado no dia 11 de agosto. Os debates trataram dos desafios da Justiça, os 35 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a sustentabilidade no desenvolvimento social.

