Família cobra investigação sobre morte de empresário durante roubo de pulseira de ouro no RJ

A família do empresário morto durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu cobra celeridade nas investigações da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Dois meses após o crime, os assassinos ainda não foram identificados.

André Luiz Fernandes Corrêa, conhecido como “André Puca”, foi baleado enquanto chegava no próprio restaurante. Os criminosos fugiram com a pulseira de ouro do comerciante, avaliada em R$ 22 mil.

Após o crime, parentes e amigos de André conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostram o rosto e as características físicas do envolvido. Ao menos dois bandidos participaram da ação e usaram um carro e uma moto.

