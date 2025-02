Familiares de motociclista morto em atropelamento lutam por justiça há dois anos

Familiares do motociclista Arnael da Silva dos Santos, que tinha 18 anos, lutam por justiça há dois anos. O jovem morreu depois de ser atropelado e arremessado por um carro que estava em alta velocidade no bairro do Fonseca, em Niterói, na região metropolitana do Rio , em maio de 2023.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele chegou a ser identificado e indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), mas responde em liberdade. Segundo a família da vítima, o atropelador ainda não foi citado pela Justiça por morar em área de risco. Por conta disso, o processo segue sem andamento.