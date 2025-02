Familiares de traficantes e operadores de 'caixinha' estão entre alvos de operação no Alemão

Familiares de traficantes e operadores de uma “caixinha” do tráfico de drogas estavam entre os alvos da operação das polícias Civil e Militar e do Ministério Público no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio , na manhã desta quarta-feira (15).

Segundo as investigações, o esquema financeiro foi estruturado pelo Comando Vermelho para sustentar as atividades criminosas do grupo. O sistema funciona através de taxas cobradas aos líderes de pontos de drogas e movimentou mais de R$ 21 milhões.

Em troca, os criminosos recebem o apoio logístico e de armas, além do direito de usar a sigla da facção criminosa nos entorpecentes. Os valores arrecadados seriam usados para financiar a compra de armamentos, a expansão territorial, o pagamento de propinas e a até na assistência aos familiares de detentos que integram a facção.