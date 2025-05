Filhos que mantinham corpo do pai são transferidos de hospital; um está em unidade psiquiátrica

Os filhos que mantiveram o corpo do próprio pai em uma casa na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , por meses, foram transferidos de hospital. Os irmãos não estarão presentes na audiência de custódia em Benfica, na tarde desta sexta-feira (23), que irá analisar a prisão deles.

Marcelo Marchese D’Ottavio foi levado para o Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, em Botafogo, na zona sul do Rio. Já Tania Conceição Marchese D’Ottavio foi encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade.

No momento da prisão, os dois apresentaram sinais de transtornos psicológicos. A polícia já solicitou uma autorização judicial para que eles sejam submetidos a um exame de sanidade mental.

Ambos são investigados pela ocultação do corpo do idoso Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos. O cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição em um dos quartos da casa da família, na última quarta-feira (21). Uma perícia preliminar apontou que a morte do italiano ocorreu há pelo menos seis meses.

A polícia suspeita de motivação financeira para o corpo não ter sido sepultado. De acordo com a polícia, Dario possuía dois benefícios ativos no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) — aposentadoria e pensão por morte — com um rendimento mensal de cerca de R$ 5 mil. Os investigadores pediram a quebra do sigilo bancário e aguardam o laudo cadavérico.

