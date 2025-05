Galpão abandonado atingido por incêndio em Bonsucesso era usado por usuários de drogas

O galpão abandonado que pegou fogo nesta sexta-feira (23) em Bonsucesso, na zona norte do Rio , era usado por usuários de drogas, segundo moradores da região. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso.

De acordo com os relatos, no local funcionava uma empresa de vigilância privada, mas as atividades foram suspensas há cerca de dois anos e, desde então, ficou vazio.

O imóvel foi destruído pelas chamas e vai passar por uma avaliação da Defesa Civil. Bombeiros dos quartéis da Penha e de Ramos precisaram de caminhões-pipa para reforçar o combate ao fogo.

