Golpista é preso após se passar por militar na Ucrânia e convencer mulher a transferir R$ 500 mil

Um golpista foi preso na comunidade Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro , após enganar uma mulher com quem mantinha um relacionamento pela internet. Nas conversas, o suspeito se passou por um militar americano em serviço na Ucrânia e conseguiu convencer a vítima a repassar cerca de R$ 500 mil por meio de diversas transferências.

O homem chegou a dizer que os presentes que havia mandado para ela estavam presos na alfândega. Por conta disso, a mulher passou a pagar supostas taxas. Mas, na verdade, o dinheiro ia para a conta do golpista. Em outro momento, ele pediu ajuda financeira para o tratamento de um filho doente.