Golpista que enganava idosos em agências bancárias é preso no Rio

Raian Bahia Almeida foi preso ao tentar aplicar mais um golpe em aposentados na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro . Ele atuava com a ajuda de um comparsa, que se passavam por funcionário do banco para enganar idosos. Eles agiam na área dos caixas eletrônicos e fora do horário do expediente bancário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!