Golpistas invadem contas bancárias de clientes e roubam R$ 100 mil de delegada

A polícia fez uma operação para investigar golpistas que se passaram por funcionários de um banco e invadiram contas de clientes no Rio de Janeiro . Uma delegada, que está entre as vítimas, perdeu mais de R$ 100 mil. De acordo com as investigações, a quadrilha teria agido em todo o país. Policiais da Delegacia de Defraudações do Rio e agentes do Mato Grosso cumpriram mandados de busca em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um casal foi conduzido para prestar esclarecimentos na Cidade da Polícia, na zona norte da cidade. Os agentes também estiveram em São Vicente, São Paulo, onde apreenderam celulares e computadores que serão analisados.