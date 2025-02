Helicóptero da RECORD flagra movimentação de homens armados com fuzis durante megaoperação no Alemão

O helicóptero da RECORD flagrou a movimentação de ao menos 30 homens armados com fuzis durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão , nesta sexta-feira (24). De acordo com informações de fontes, chefes do tráfico foram cercados pela polícia.

A região é considerada o quartel-general do Comando Vermelho, maior facção que atua no estado do Rio de Janeiro. De lá, os traficantes ordenam as ações criminosas. Hoje, eles estariam reunidos para o aniversário do traficante Doca.

A ação policial começou nas primeiras horas do dia para prender criminosos escondidos nas comunidades. Dois homens inocentes foram atingidos por balas perdidas, sendo que um deles morreu. Em outro tiroteio, um PM foi baleado na cabeça e socorrido em estado grave.