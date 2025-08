Homem acusado de matar três pessoas durante confraternização é preso no RJ

Agentes da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) prenderam Luiz Felipe Martins em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Ele é acusado de participar do assassinato de três pessoas durante um amigo oculto em dezembro do ano passado. De acordo com as investigações, as vítimas foram confundidas com milicianos.

Luiz Felipe viajou para a França após o crime e alegou para os policiais que iria realizar prostituição. Outros envolvidos já foram identificados e estão sendo procurados pelos agentes.

