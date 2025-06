Homem desaparece ao fazer trilha em Barra de Guaratiba

Um homem desapareceu ao fazer uma trilha em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, no dia 8 de junho. Rogério da Silva de Amado faria o percurso com um grupo, mas se atrasou e decidiu ir sozinho. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

Segundo a esposa, ele teria feito o circuito de travessia entre as praias da região. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas na região com auxílio de cães farejadores.

aqui!