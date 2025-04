Instituto de Magistrados do Brasil debate sobre direitos de família e previdenciário

O IMB (Instituto de Magistrados do Brasil) fez um seminário na Urca, zona sul do Rio de Janeiro , para discutir os direitos de família e previdenciário. O debate reuniu autoridades, magistrados, empresários, advogados e estudantes de direito no auditório do Iate Clube. O presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, foi homenageado pelo evento.



