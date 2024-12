Instrutor de autoescola é sequestrado durante aula em Duque de Caxias (RJ)

O instrutor de autoescola André Luiz de Freitas Araújo, de 37 anos, foi agredido e sequestrado por quatro homens armados e encapuzados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , enquanto dava aula. De acordo com uma testemunha, os criminosos chamaram o instrutor pelo nome. A aluna que estava com ele no momento do sequestro prestou depoimento. Os familiares do instrutor relataram que não sabem o motivo do sequestro. O caso é investigado pela 62ª DP (Imbarie).