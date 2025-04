'Iria sequestrar a gente', diz esposa de turista mineiro baleado por ladrão no Rio

A esposa do turista mineiro baleado na manhã de domingo (6) no píer Mauá, na região central do Rio , afirmou em um vídeo que o atirador queria sequestrá-los. Vinicíus Cardoso Moreira Dias foi socorrido e lavado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por cirurgia. O quadro de saúde é considerado estável.

A vítima estava acompanhada da mulher e dos pais e havia descido de um carro para embarcar num cruzeiro quando foi surpreendido pelo criminoso. A viagem seria a lua de mel do casal.

Após o crime, o atirador roubou o carro de uma família e tentou fugir, mas acabou preso ao tentar fugir para o morro do Pinto, que fica na região.

