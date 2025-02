Jovem desaparece após embarcar em carro em Nova Iguaçu (RJ)

Larissa dos Santos Silva, de 25 anos, desapareceu após embarcar em um carro na rua de casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , na última terça-feira (21). Câmeras de segurança flagraram a jovem entrando no veículo branco. Até o momento, não se sabe se é um veículo de aplicativo ou de um conhecido.

A última localização do celular de Larissa foi registrada no bairro São Francisco, em Niterói, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. O local fica a 50 km da residência da jovem.

Segundo a família, uma amiga recebeu uma suposta mensagem de Larissa, dizendo que iria à praia e já estava sem bateria no telefone. No entanto, os parentes desconfiam que o recado não tenha sido escrito pela jovem porque não parecia com a forma como ela costuma se comunicar.

A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga o sumiço da jovem.