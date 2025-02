Justiça manda soltar motociclista preso no caso de universitário baleado por PM da reserva no Rio

A Justiça do Rio mandou soltar o motociclista Thiago Marques durante audiência de custódia na tarde desta terça-feira (25). Ele havia sido preso com o universitário Igor Melo , baleado por um PM da reserva, no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro .

Segundo parentes de Thiago, o rapaz trabalha como motorista de aplicativo e levava o universitário na garupa no momento dos disparos. Os dois foram acusados de estar envolvidos numa tentativa de roubo à namorada do militar.

No entanto, as duas famílias sempre negaram qualquer envolvimento deles no caso. Igor continua internado sob custódia e perdeu um rim após passar por cirurgia. Ele deve ser ouvido pela Polícia Civil ainda hoje.

De acordo com o advogado de Thiago, a Justiça também determinou a investigação de tentativa de homicídio contra os dois rapazes.