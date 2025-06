Ladrão é preso após furtar produtos em farmácia no Leblon, zona sul do Rio

Um ladrão foi preso por furtar produtos de uma farmácia na avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro . As câmeras de segurança registraram quando Luiz Henrique Alves Leitão passou suplementos vitamínicos para uma comparsa de blusa branca, que os colocou em sua bolsa, enquanto outra mulher de blusa verde escondeu outro item.

Luiz, já com passagem por furtos, foi capturado pela equipe de Segurança Presente após denúncia de comerciantes. Ele foi reconhecido pela gerente da farmácia na delegacia. O prejuízo foi estimado em quase R$ 800. As comparsas ainda estão foragidas.

aqui!