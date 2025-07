Liminar da Justiça devolve gestão do Sambódromo para a prefeitura; entenda a polêmica

Em um novo capítulo sobre a administração do Sambódromo , uma liminar da Justiça devolveu a gestão do palco do Carnaval do Rio para a prefeitura. O desembargador Benedicto Abicair considerou que a transferência do espaço para o governo estadual, aprovada pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), violava o pacto federativo, a separação de poderes e o direito de propriedade. “A concessão da medida cautelar é, portanto, imperiosa para recompor a segurança jurídica e assegurar a ordem administrativa e institucional”, destacou o relator.



