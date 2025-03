Lutador de MMA se envolve em confusão com barraqueiros na praia Vermelha, no Rio

Na praia Vermelha, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro , ocorreu uma confusão entre a família do lutador de MMA Igor Chatubinha e barraqueiros locais. O desentendimento começou quando a família usou cadeiras extras sem pagamento. A situação evoluiu para agressões com cabos de guarda-sol e pedaços de madeira.

Um barraqueiro de 16 anos foi ferido ao tentar apartar a briga. Todos os envolvidos foram levados à delegacia, e o caso está sendo investigado.