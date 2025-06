Maior ladrão de bancos do RJ é baleado ao resistir à prisão

O maior ladrão de bancos do estado do Rio de Janeiro foi baleado após resistir à prisão no Complexo do Lins, na zona norte da capital fluminense, nesta segunda-feira (23). Caio Henrique Moura Silva, de 24 anos, foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde está internado sob custódia.

Segundo a Polícia Civil, Caio liderava um grupo que realizava assaltos em agências bancárias. O suspeito foi identificado em pelo menos quatro ataques recentes. Ele possui 19 anotações criminais e é considerado um criminoso de alta periculosidade.

Durante a prisão dele, um carro e um celular roubados, além de uma arma de fogo, foram apreendidos.

aqui!