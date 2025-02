'Maior preocupação é com profissionais', diz superintendente do Império Serrano

O superintendente do Império Serrano afirmou que a maior preocupação neste momento é com os profissionais que estavam em uma fábrica de fantasias que pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12). Apesar de não ter sido autorizado a acessar o galpão, Paulo Santi disse acreditar que todo o material da escola que estava no local tenha sido perdido. No entanto, ele afirmou que a escola estará presente na Sapucaí no dia 1º de março.

De acordo com informações iniciais, a fábrica possuía autorização da prefeitura do Rio para funcionar, mas não tinha o alvará dos bombeiros. Onze das 21 pessoas resgatadas estão internadas em estado grave em hospitais do Rio.