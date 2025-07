Matou e esquartejou amigo: suspeito e vítima discutiram dias antes do crime

O suspeito de matar e esquartejar o amigo no morro São Carlos, região central do Rio , trabalhava com a vítima em uma padaria em Vista Alegre, na zona norte. Segundo testemunhas, os dois haviam discutido dia antes do crime.

Segundo colegas, o funcionário Bruno Guimarães da Cunha Chaves vinha descumprindo ordens do gerente Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, gerente de uma padaria.