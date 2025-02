Menina de três anos passa por cirurgia na cabeça e está em estado grave após queda em escola no RJ Família não foi comunicada sobre os detalhes do acidente e só descobriu a gravidade do caso ao levar a menina a uma unidade de saúde

Balanço Geral RJ|Do R7 19/02/2025 - 13h21 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share