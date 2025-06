Menino de 3 anos é atingido por portão de creche e sofre afundamento de crânio no RJ

Um menino de três anos sofreu um afundamento de crânio após um portão de ferro de uma creche em Itaguaí, na Baixada Fluminense, cair em cima dele. O acidente aconteceu quando a criança chegava na Creche Municipal Professor Renato Barbosa Ladislau, na manhã desta sexta-feira (6).

David Nascimento foi socorrido e levado a um posto de saúde, onde fez uma tomografia. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, onde fará uma cirurgia.

A prefeitura apura as circunstâncias do ocorrido e está em contato com a mãe. De acordo com as primeiras informações, a creche havia passado por reforma no ano passado.

aqui!