Militar da Marinha baleado em ataque a bar está internado em estado grave no Rio

O militar da Marinha baleado em um ataque a um bar em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, está internado em estado grave. Alexandre de Oliveira, de 60 anos, permanece no Hospital Municipal Albert Schweitzer, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Na última quinta-feira (3), criminosos armados mataram três homens que assistiam a uma partida de futebol. Eles foram identificados como: Luiz Felipe Pires, de 24 anos, Luiz Claudio Soares, de 61 anos, e Jadir Tavares, de 33 anos.

Segundo as investigações, Jadir seria o provável alvo dos criminosos. O pai dele foi morto há cerca de um ano ao lado do irmão, o ex-vereador Zico Bacana — que chegou a ser investigado na CPI das milícias.

A Polícia Civil investiga o caso.

