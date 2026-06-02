Moradores enfrentam esgoto a céu aberto e ruas esburacadas em Japeri (RJ)

Moradores de Japeri, da Baixada Fluminense , denunciam ruas esburacadas e esgoto a céu aberto. Após uma forte chuva atingir a região há cerca de dois meses, um buraco abriu no meio da rua e cresce a cada dia. Em outros pontos, estruturas do sistema de drenagem estão expostas. Inclusive, uma criança, que estava brincando na rua, caiu dentro de um buraco e se machucou.