Moradores enfrentam esgoto a céu aberto e ruas esburacadas em Japeri (RJ)
Um buraco abriu no asfalto por causa da chuva há cerca de dois meses e cresce a cada dia
Moradores de Japeri, da Baixada Fluminense , denunciam ruas esburacadas e esgoto a céu aberto. Após uma forte chuva atingir a região há cerca de dois meses, um buraco abriu no meio da rua e cresce a cada dia. Em outros pontos, estruturas do sistema de drenagem estão expostas. Inclusive, uma criança, que estava brincando na rua, caiu dentro de um buraco e se machucou.
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