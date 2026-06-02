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Balanço Geral RJ

Moradores enfrentam esgoto a céu aberto e ruas esburacadas em Japeri (RJ)

Um buraco abriu no asfalto por causa da chuva há cerca de dois meses e cresce a cada dia

Balanço Geral RJ|Do R7

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Moradores de Japeri, da Baixada Fluminense , denunciam ruas esburacadas e esgoto a céu aberto. Após uma forte chuva atingir a região há cerca de dois meses, um buraco abriu no meio da rua e cresce a cada dia. Em outros pontos, estruturas do sistema de drenagem estão expostas. Inclusive, uma criança, que estava brincando na rua, caiu dentro de um buraco e se machucou.


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