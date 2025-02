Moradores enfrentam prejuízos e são surpreendidos até por cobra após vazamento de adutora no RJ

Moradores sofrem com prejuízos após o vazamento de uma adutora alagar casas do bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , durante a madrugada desta terça-feira (11). As ruas viraram rios rapidamente. Até uma cobra foi vista na enchente. Não houve feridos.

Quem vive na região afirma ter sido afetado pela quarta vez por vazamentos. Durante a manhã, equipes de responsabilidade social da Águas do Rio estiveram no local.