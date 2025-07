Moradores sofrem com instabilidade em fornecimento de água há duas semanas na zona norte do Rio

Os moradores de Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro , enfrentam problemas com a falta d'água desde janeiro deste ano. Quem vive na região reclama que os boletos continuam chegando, mas o abastecimento só ocorre de madrugada. A instabilidade no fornecimento do serviço já dura 15 dias.

Os vizinhos entraram em contato com a concessionária Águas do Rio, mas o problema ainda não foi solucionado. Durante a reportagem, a empresa enviou um caminhão-pipa para amenizar a situação. Técnicos também verificaram as instalações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!