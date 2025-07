Morango do amor: sucesso do doce aumenta preço da fruta no Rio

Famoso na internet e desejado nas cozinhas nas últimas semanas, o “morango do amor” elevou as vendas da fruta no Rio de Janeiro , de acordo com comerciantes. No entanto, a alta procura veio acompanhada do aumento do preço. As caixinhas chegam a custar R$ 20 em feiras da capital fluminense. Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o morango subiu mais de 46% de janeiro a julho deste ano. À RECORD, comerciantes relataram dificuldades para encontrar o alimento devido à alta demanda.



