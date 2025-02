Morte de Alisson: Padrasto confessa ter espancado menino com socos e tapas após levar mordida

O padrasto do menino Alisson , de 3 anos, confessou à polícia ter matado a criança e ocultado o corpo numa área de mata do morro da Galinha, em Belford roxo, na Baixada Fluminense. Pedro Henrique foi preso em flagrante .

Em depoimento, o padrasto relatou que estava em casa com Alisson e o filho, de 1 ano, após a mãe sair para trabalhar. Ao dar uma bronca no enteado, o homem teria sido mordido no dedo. Ele disse ter agredido a criança com socos e tapas.

O padrasto contou aos policiais que tentou reanimar Alisson. Ao perceber que o menino estava inconsciente, decidiu esconder o corpo no alto da comunidade.

Segundo as investigações, o suspeito inventou a história de que a criança havia desaparecido após ter ficado sozinha para tentar se livrar da culpa. Ele ainda pediu a ajuda de vizinhos nas buscas e participou de protestos.

O delegado Daniel Ocko, responsável pela investigação, disse ter ficado surpreso com a frieza do assassino: “Uma pessoa que demonstrou total desapreço pela vida humana, pela vida de uma criança”.

Já mãe de Alisson é investigada por omissão. Para a polícia, a mulher tinha conhecimento das agressões contra o filho, mas ela também era vítima de violência física e psicológica.

