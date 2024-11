Motociclista é baleado após bandidos tentarem roubar carro de PM na linha Amarela, no Rio

Quem passava pela linha Amarela, que liga zonas norte e oeste do Rio , viveu uma manhã de terror nesta quarta-feira (27). Um motociclista foi baleado depois que bandidos roubaram o carro de uma médica da PM. O caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso).

A mulher foi abordada e arrancada do veículo. Ela chegou a ser ferida na cabeça pelos assaltantes e precisou receber atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso.

Na fuga, os criminosos se depararam com policiais militares em patrulhamento e trocaram tiros com os agentes. Nesse tiroteio, o homem que passava pelo local foi atingido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. O quadro de saúde dele é considerado estável

Uma dupla suspeita de envolvimento no crime foi detida — entre eles está um menor. Já outros dois comparsas conseguiram fugir a pé. O automóvel roubado acabou abandonado na avenida Brasil.