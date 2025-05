Motociclista morre após ser atingido por carro e atropelado por ônibus na zona sul do Rio

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro . Câmeras de segurança mostraram o momento em que Felipe Oliveira de Paula, de 25 anos, foi atingido por um carro enquanto pilotava uma moto, fazendo com que ele caísse e fosse atropelado pelo coletivo que estava logo atrás. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. A família, indignada, tenta entender o que aconteceu e pede justiça.

Segundo dados do SUS (Sistema Único de Saúde), a cada dois minutos, uma pessoa vítima de acidente de trânsito é recebida nas unidades de saúde. As motocicletas, como a que era pilotada por Felipe, estão em 60% das ocorrências.

