Motorista é baleado durante arrastão na Avenida Brasil, em Guadalupe

Um motorista foi baleado durante um arrastão na Avenida Brasil, em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro . Edgar e sua esposa Bianca estavam no carro com suas duas filhas quando foram surpreendidos por criminosos armados. Ao tentar ultrapassar um ônibus, eles foram alvejados.

Edgar sofreu ferimentos na cabeça e costela. Bianca, em meio ao desespero, assumiu a direção para levá-lo ao hospital. A ação criminosa ocorreu enquanto a família seguia para a escolha do vestido de 15 anos da filha mais velha.

