Mototaxista é morto com tiro na cabeça após reagir a assalto em São João de Meriti (RJ)

Um mototaxista foi assassinado com um tiro na cabeça após reagir a um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . O projétil atravessou o capacete da vítima. Segundo testemunhas, o motociclista por aplicativo estava trabalhando quando foi surpreendido pelos criminosos.

De acordo com moradores, os assaltos acontecem com frequência e principalmente à noite. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) revelaram que as mortes violentas aumentaram 14% no município neste ano, em comparação com 2024.

