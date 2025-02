MP investiga causas e impactos ambientais de incêndio em fábrica de óleo no Rio

O MPRJ (Ministério Público do Rio) investiga as causas e os impactos ambientais do incêndio em uma fábrica de óleo lubrificante na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , no sábado (8). O combate às chamas mobilizou 120 bombeiros e agentes da Defesa Civil. Apesar da gravidade do caso, não houve feridos.

Moradores da região relataram preocupação com a fumaça tóxica que se espalhou e disseram que não houve alerta para a vizinhança.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) monitora a poluição na baía de Guanabara. Barreiras para conter os resíduos foram instaladas.