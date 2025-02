Mulher é agredida com socos no rosto por assaltante em Copacabana, na zona sul do Rio

Uma mulher foi atacada com diversos socos no rosto por um assaltante em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . Câmeras de segurança flagraram o crime. O bandido se aproximou de moto e abordou a vítima. Após as agressões, ela teve o celular roubado e ficou caída no chão.

Em uma ação criminosa muito parecida, um vídeo flagrou o momento em que outra mulher também levou um soco de um bandido.

A Associação de Moradores de Copacabana cobrou um policiamento mais efetivo na região e pediu mais abordagem a motociclistas. Apesar da presença do 19º BPM (Copacabana) e do programa Segurança Presente, os moradores relataram que se sentem inseguros no bairro.