Mulher é atacada com machadinha e queimada viva pelo ex-genro no RJ

Uma mulher foi atacada com uma machadinha e queimada viva pelo ex-genro em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro , na última terça-feira (4), segundo testemunhas. Marilene da Conceição, de 43 anos, foi socorrida por vizinhos e familiares. Ela está em coma no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, com quadro de saúde gravíssimo. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o autor do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!