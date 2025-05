Mulher é presa suspeita de torturar a própria mãe na zona oeste do Rio

Uma mulher foi presa suspeita de torturar a própria mãe, de 79 anos, no Anil, no Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro . A polícia cumpriu um mandado de prisão contra Karine de Oliveira Botelho, de 46 anos, após investigar denúncias.

A idosa foi encontrada pela polícia em péssimas condições e somente com roupas íntimas. Segundo pessoas ouvidas pela polícia, as agressões ocorriam há anos. As testemunhas também disseram que Karine ficava com a aposentadoria da mãe e administrava remédios controlados sem prescrição.

