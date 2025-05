Namorada diz que assessor parlamentar recebeu ligação antes de ser executado

Um assessor parlamentar foi assassinado na garagem do prédio onde morava no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . Marcelo Matos da Conceição, 42 anos, foi atingido por ao menos cinco disparos na manhã desta sexta-feira (30).

A namorada de Marcelo contou que o casal dormia quando ele recebeu uma ligação. Logo em seguida, a vítima desceu até a entrada do prédio e abriu o portão. Minutos depois, Marcelo foi executado. Testemunhas viram um motociclista deixar o local logo após o crime.

A polícia analisa câmeras de segurança da região para tentar identificar o assassino.

