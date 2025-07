'Não esqueçam Juliana', diz irmã após nova perícia em corpo de brasileira que morreu na Indonésia

A pedido da família, o corpo de Juliana Marins passou por uma nova necropsia no IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro após chegar ao Brasil. A irmã da vítima pediu para que Juliana não seja esquecida e disse acreditar que a jovem tenha sofrido negligência no resgate.

A brasileira caiu em uma trilha no vulcão Rijani , na Indonésia, no último dia 21. Quatro dias depois, ela foi encontrada já sem vida.