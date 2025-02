Oito pessoas são flagradas em teto de ônibus em Botafogo

O feriado ensolarado terminou em confusão e vandalismo durante a volta para casa no Rio de Janeiro , na segunda-feira (20). Em Copacabana, na zona sul, guardas municipais cercaram um ônibus após tumultos. Policiais prenderam um homem com tornozeleira eletrônica por suspeita de roubo de celular na avenida Atlântica. Já em Botafogo, oito pessoas foram flagradas no teto de um ônibus.

Agentes da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) apreenderam mais de mil itens de ambulantes não cadastrados e aplicaram mais de 1.500 multas por estacionamento irregular nas praias da zona sul da cidade.