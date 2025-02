Operação no Complexo do Alemão deixa três mortos e 12 presos no Rio

A operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro , realizada desde a madrugada desta quarta-feira (15), resultou, até o momento, em três mortos e 12 presos. Outras sete pessoas ficaram feridas durante a ação. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Getúlio Vargas, também na zona norte da cidade.

Entre os feridos está um subtenente do Bope (Batalhão de Operações Especiais), que sofreu tiros de raspão no ombro e no antebraço. Ele recebeu os primeiros socorros na unidade de saúde e foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, na região central do Rio.