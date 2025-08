Paes diz que prefeitura terá mais controle do serviço prestado pelos ônibus com o Jaé

O prefeito do Rio , Eduardo Paes, afirmou que o município terá mais controle do serviço prestado pelas empresas de ônibus com o Jaé. Nesta segunda (4), foi o primeiro dia útil da operação exclusiva do novo sistema de bilhetagem em ônibus, BRTs, VLTs e vans. A implementação ainda tem gerado dúvidas e exigido adaptações dos passageiros.

Por meio de nota, a RioCard Mais disse que sempre manteve um fluxo regular e transparente de informações operacionais e financeiras do sistema de bilhetagem para a prefeitura do Rio.

