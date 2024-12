Pais denunciam falta de mediadores para alunos com necessidades especiais em Caxias A pequena Sophia, de 11 anos, tem Síndrome de Down e está sem acompanhamento desde outubro do ano passado. Por isso, ela não frequenta as aulas

