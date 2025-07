Parabéns, Fera! Tino Junior completa 50 anos e ganha homenagem de familiares, amigos, fãs e famosos

Tino Junior ganhou uma surpresa no Balanço Geral RJ desta quarta-feira (30). No dia em que completa 50 anos, o apresentador recebeu uma homenagem de familiares, amigos, fãs e famosos durante o programa. Ele se emocionou com as mensagens de carinho e fez um agradecimento especial. A festa continuou no estúdio com direito a bolo e mais comemoração ao lado da esposa e dos filhos.