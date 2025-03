Uma passageira foi baleada dentro de um ônibus do BRT, na Praça Seca, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (10). Um vídeo mostra a marca de um disparo em uma das janelas do coletivo. O tiro teria partido do lado de fora. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido nem do estado de saúde da vítima.