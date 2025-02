Pedágio na Transolímpica sobe de R$ 7,80 para R$ 8,95

O valor do pedágio na Transolímpica subiu de R$ 7,80 para R$ 8,95 para carros. Motoristas foram pegos de surpresa com o aumento. O reajuste para automóveis de dois eixos foi de quase 15%, enquanto para as motos passou de 16%.

Órgãos de Defesa do Consumidor estão analisando se o aumento é abusivo. O reajuste foi autorizado por meio de uma decisão judicial para garantir que a concessionária não tenha prejuízos.

A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor divulgou que vai acompanhar de perto as ações. Já a Procuradoria do município entrou com recurso contra o novo valor no Tribunal de Justiça.

